شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الانباء عن الوصول الى اتفاق في جدة ...شاهد بالصورة ما سحبته الإمارات من جزيرة سقطرى.. ومراقبون يعتبرونه فضيحة كبرى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر حكومي عن إقدام دولة الإمارات على سحب معدات وسيارات من مبنى مديرية الإمن في سقطرى، بعد صدور قرار بتعيين مدير أمن من قبل الرئاسة اليمنية. وقال مستشار وزارة الإعلام اليمنية الاستاذ مختار الرحبي أن”دولة الامارات تسترجع سياراتها ومعوناتها التي تم تقديمها في وقت سابق لإدارة الأمن في فترة المدير السابق الذي كان أحد أدواتها.”

وأشار الرحبي والذي عمل سكرتيراً صحفياً للرئاسة اليمنية في تغريدة على له على حسابه بتويتر رصدها محرر “عدن نيوز” أن الإمارات “أخلت مركز الشامل الأمني الذي قامت باستخدامة كمقر لها في حديبوه من الاثات والمعدات وتاخذها الى جهه غير معلومة.” جديد "الخليج 365": Advertisements دولة الامارات تسترجع سياراتها ومعوناتها التي تم تقديمها في وقت سابق لإدارة الأمن في فترة المدير السابق الذي كان أحد أدواتها وتخلي مركز الشامل الأمني الذي قامت باستخدامة كمقر لها في حديبوه من الاثات والمعدات وتاخذها الى جهه غير معلومه#طرد_الإمارات_من_سقطرى pic.twitter.com/h0rknOhKnt

— مختار الرحبي (@alrahbi5) October 5, 2019

وكانت قوات مدعومة إماراتيا وموالية مدير الأمن المُقال من منصبه، أحمد علي الرجدهي، حاولت الجمعة السيطرة على مقرات أمنية في جزيرة سقطرى وحاولت اقتحام مقر شرطة النجدة ونهب محتوياته بعد ساعات من صدور قرار جمهوري أطاح به من منصبه وتم تعيين فائز سالم طاحس مديراً عاماً لشرطة محافظة أرخبيل سقطرى.

وهذه ليست المرة الأولى التي تقدم عليها قوات موالية للإمارات بالإقدام على سحب تجيهزات من داخل سقطرى، فخلال شهر سبتمبر الماضي تم نهب وسرقة محتويات المؤسسة العامة للكهرباء بإيعاز من المندوب الإماراتي في جزيرة سقطرى، وأعادت إلى الأذهان سحب الإمارات للمعدات الطبية من مستشفى زايد في العاصمة الصومالية مقديشو بعد أن طلبت الحكومة الصومالية خروج ممثلي الإمارات بما فيهم التابعين للهلال الإحمر الإماراتي.



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