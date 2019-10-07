شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بن زايد يحاول زعزعة ولي العهد السعودي ...الكشف عن تفاصيل اتفاق عسكري خطير بين ولي عهد ابوظبي وبين الامير خالد بن سلمان "تفاصيل +صورة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استقبل ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي، وبحث معه تعزيز العلاقات الأخوية والتنسيق المشترك في الشؤون الدفاعية والعسكرية. كما تناول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والأمير خالد بن سلمان، وفق ما أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام"، مجمل القضايا والملفات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين إضافة إلى التحديات التي تواجهها منطقة الخليج العربي وتداعياتها على أمن شعوبها ودولها واستقرارها والجهود المبذولة تجاهها. جديد "الخليج 365": Advertisements

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