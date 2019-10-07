شكرا لمتابعة خبر عن هام .. خبر سار "لابن سلمان" وفاة اشهر مذيع في قناة الجزيرة القطرية اليوم .. شاهد من يكون (التفاصيل ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل



صنعاء - ياسمين الخيامي -

نشرت مصادر إعلامية أردنية، يوم الجمعة 4 / 10 / 2019 خبر وفاة محمد خير البوريني الإعلامي والمذيع الأردني الذي سبق له أن عمل في قناة الجزيرة القطرية وعدد من وسائل الإعلام العربية والمحلية.

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وأكدت المصادر أن سبب وفاة مذيع الجزيرة السابق محمد خير البوريني هو صراع مع المرض لم يدم طويلا. في وقت نعاه العشرات من الزملاء والصحفيون والمسؤولون من مختلف الدول العربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

بدورها، نعت جمانة غنيمات المتحدث باسم الحكومة الأردنية الإعلامي محمد البوريني، مستذكرة إسهاماته وجهوده الإعلامية محليا وعربيا، مقدمة التعازي إلى الأسرة الإعلامية في الأردن ولعائلته في مصابها الجلل.

الجدير ذكره أن الإعلامي محمد خير البوريني عمل في قناة الجزيرة كمذيع ومقدم لبرنامج "مراسلو الجزيرة" وعدد من البرامج المختلفة، وكذلك في قناة المملكة الأردنية وفي التلفزيون الأردني الرسمي بالإضافة لقناة ام بي سي في عمان.

ومن أبرز تغطيات الراحل البوريني، تغطيته لانسحابات جيش الاحتلال الإسرائيلي من المدن الفلسطينية في التسعينات، وكذلك أحداث انتفاضة الأقصى، بالإضافة إلى عمله كمراسل للجزيرة في أفغانستان قبيل سقوط تنظيم "طالبان".