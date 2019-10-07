وردنا بالصور من صنعاء.. هذا ما حدث في العاصمة ووزارة الصحة ترسل كوادرها وسيارات الإسعاف وتكشف عن كارثة مخيفة تجري الآن

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صنعاء - ياسمين الخيامي -

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نظمت شركة النفط اليمنية بالتعاون مع وزارة الصحة العامة والسكان، اليوم الاحد، وقفة احتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء، للتنديد باستمرار حصار دول التحالف واحتجاز سفن المشتقات النفطية والأدوية.

واستنكر المشاركون في الوقفة التي حضرها عدد من الأطباء والعاملين بالقطاع الصحي الصمت الدولي إزاء الجرائم التي يرتكبها التحالف وحصاره للشعب اليمني وعدم السماح بدخول سفن المشتقات النفطية والمواد الغذائية والأدوية.

ونددوا بموقف الأمم المتحدة المتخاذل إزاء الصمت المطبق تجاه جريمة استمرار التحالف في احتجاز السفن النفطية والغذائية .. معتبرين ذلك جريمة ووصمة عار في جبين الإنسانية.

وأشاروا إلى أن منع العدوان للسفن النفطية والغذائية، سيتسبب في تفاقم الأوضاع الإنسانية لأبناء الشعب اليمني، ومضاعفة معاناة المرضى وزيادة نسبة الوفيات وتفشي الأمراض والأوبئة.

وطالبوا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي التدخل العاجل للضغط على دول التحالف برفع الحصار الخانق على الشعب اليمني والسماح بدخول السفن النفطية والغذائية.

وألقيت في الوقفة كلمات من وكيل وزارة الصحة المساعد نجيب القباطي والناطق الرسمي للوزارة الدكتور يوسف الحاضري ونائب مدير شركة النفط بأمانة العاصمة سيف الجنيدي ومندوب الشركة عصام المتوكل، استعرضت معاناة اليمنيين إزاء استمرار التحالف في احتجاز السفن النفطية ومنع دخولها إلى موانئ الحديدة.

واستنكرت الكلمات صمت الأمم المتحدة وعدم الاستجابة لمطالب إطلاق السفن النفطية رغم الظروف الصعبة التي يكابد مرارتها ملايين اليمنيين.

وتأتي الوقفة الاحتجاجية في إطار الاعتصام المفتوح والوقفات التي ينفذها موظفو شركة النفط اليمنية وفروعها النقابات المهنية والعمالية والقطاعات الصحية منذ أكثر من ستة أشهر أمام مكتب الأمم المتحدة بالعاصمة صنعاء.