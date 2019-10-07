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صنعاء - ياسمين الخيامي - كشف حساب “بدون ظل” على تويتر، –الذي يعرّف نفسه أنه ضابط في جهاز الأمن الإماراتي ان .اجتماع طارئ عقده أبناء الشيخ زايد للاطاحة بحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم من منصبه وان هذا الامر سيتم عنه رسميا في غضون ساعات قليلة.

واوضح الحساب الاماراتي ان التسريبات الفاضحة ضد حاكم دبي محمد بن راشد، عن تحرشه بنساء من عائلة ابناء زايد سوف تساهم في اثارة النقمة عليه على المستوى الشعبي وان الاطاحة به ستلقي الارتياح.

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عـــاجــل .. أبناء الشيخ زايد يطيحون بحاكم دبي "محمد بن راشد" من منصبه وحدث مزلزل في دبي خلال الساعات القادمة ”تفاصيل سرية للغاية”

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وقال في تغريدةٍ له بتويتر إن “التسريبات المشينة التي تخرج ضد محمد بن راشد مرة بتحرشه بابنته جليلة، ومرة بابنته الشيخة شمسة، وخيانة الأميرة هيا مع اجنبي، جميعها خارجه من جهاز الأمن الإماراتي”.



وذكر أن تلك التسريبات تتم بتعليمات من الشيخ طحنون بن زايد، شقيق ولي عهد ابوظبي ومستشاره للأمن القومي، وهدفها إضعاف محمد بن راشد داخليا وخارجيا.حسب “بدون ظل”.