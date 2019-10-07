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عدن - ياسمين التهامي - عاجل انشقاق قائد عسكري كبيروانضمامه الى هذه الجهه!!

ذكرت مصادر عسكرية أن أحد قادة جبهة الكدحه غرب محافظة تعز جنوب اليمن أعلن انشقاقه عن جماعة ابو العباس فجر الأحد 6 - 10 - 2019م. وذكرت المصادر العسكرية وفقا لما نقلته عنها وسائل اعلامية، صباح الاحد، فقد وصل القائد المنشق في الساعات الاولى من فجر اليوم إلى وسط مدينة تعز وبحوزته طقم عكسري وسلاحه الكلاشنكوف عائداً من الكدحه وحظي باستقبال شعبي كبير. Advertisements هذا ولم تذكر المصادر الجهة الجديدة التي سينضم لها القائد العسكري المذكور..

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