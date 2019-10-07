الاكثر مشاهدة - سفير السعودية يفجر مفاجأة ويكشف عن الدولة الوحيدة التي تعرف مكان جثة خاشقجي (الاسم)

شكرا لقرائتكم خبر عن سفير السعودية يفجر مفاجأة ويكشف عن الدولة الوحيدة التي تعرف مكان جثة خاشقجي (الاسم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اتهم السفير السعودي في هولندا، عبد العزيز أبو حيمد، تركيا بإخفاء جثة الصحفي جمال خاشقجي الذي قتل قبل عام داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، متسائلاً: "لماذا لم يمنع الأتراك وقوع الجريمة؟".

وقال أبو حميد خلال ندوة في امستردام، نظمتها مؤسسة "رودهود"، حول العلاقات السعودية الغربية، في ضوء عملية قتل خاشقجي، إن "تركيا كانت تعلم بتفاصيل الجريمة قبل وقوعها، ولم تمنعها، موجهًا السؤال للسلطات التركية حول مكان وجود جثة خاشقجي.

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واعتبر السفير السعودي، أن "جريمة اغتيال خاشقجي تم تسييسها أكثر من أي موضوع آخر"، داعيًا الحضور إلى سؤال تركيا عن مصير جثة الصحفي السعودي.

وتابع: "أظن المخابرات التركية تعلم جيدًا أين مكان الجثة". وتساءل قائلاً: "لماذا الأتراك لم يوقفوا الجريمة ونعلم أنهم سجلوا كل شيء، يجب أن يجيبوا هم على السؤال حول الجثة".

غير أن مدير الحوار رد عليه: "لماذا تحاول سؤال الأتراك بينما الذي قتله هم السعوديون؟"، وفق موقع "عربي 21".

وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر 2018، داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي، وأثارت استنكارًا واسعًا لم ينضب حتى اليوم.

ولم يتم العثور على جثة خاشقجي حتى بعد أكثر من عام على مقتله، فيما كشفت معلومات مسربة عن تقطيع جثته بمنشار والتخلص منه.

وفي يوليو الماضي، نشرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، تقريرا أعدته المحققة الأممية أجنيس كالامار، من 101 صفحة، حمّلت فيه السعودية كدولة مسؤولية قتل خاشقجي عمدًا.

كالامار المعنية بملف الإعدامات خارج نطاق القانون، أكدت في تقريرها وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين سعوديين كبار، بينهم ولي العهد محمد بن سلمان.

