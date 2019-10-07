الاكثر مشاهدة - وداعًا للاغتراب في السعودية .. 10 دول تقدم تسهيلات خيالية للراغبين في الهجرة والحصول على_الجنسية (الأسماء)

شكرا لقرائتكم خبر عن وداعًا للاغتراب في السعودية .. 10 دول تقدم تسهيلات خيالية للراغبين في الهجرة والحصول على_الجنسية (الأسماء) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كثيرون يفكرون دائما في البحث عن مستوى معيشة أفضل، أو الحصول على فرص عمل بأجور أفضل، لذلك أصبحت الهجرة تراودهم، لذا ترصد «بوابة أخبار اليوم»، أبرز 10 دول تقدم تسهيلات للمواطنين المصريين للإقامة فيها:



- كندا

واحدة من أسهل البلاد للحصول على إقامة دائمة فيها، فهي تسمح للكثير بالعيش بها بكل حرية، المطلوب منك فقط هو ملء استمارة عبر الإنترنت على موقع السفارة الكندية، وإن وجدت ما تحتاجه من مهارات لديك، ستقبل طلبك للهجرة إليها، أما إذا كنت لديك عائلة هناك، أو طلب دراسة، فالأمر أسهل للحصول على تأشيرة الإقامة.

Advertisements

​​​​​​

​​

​​​​​​​​​​

- النمسا

تسهل النمسا للراغبين في الهجرة إليها الإجراءات المعقدة، فهي تقدم لك 10 أنواع مختلفة من تصاريح الإقامة لتختر منها الأنسب إليك، وتتميز النمسا بالعديد من المناطق التي تحوي مناظر طبيعة خلابة بداية من جبال الألب المغطاة بالثلوج، وصولاً إلى الوديان البرية والكهوف الجليدية الزرقاء.



-الإكوادور

من أجمل بلاد العالم، وتمثل حلمًا للكثيرين، والعملة الرسمية فيها هو الدولار الأمريكي، وكل ما تحتاجه للحصول على إقامة دائمة هو إثبات حصولك على 800 دولار شهريًا فقط.



- بنما

تعد خيارًا رائعًا، إذا كنت تقدّر المناظر الطبيعية والدولار الأمريكي كعملة رسمية لها، والبلد لديه سمعة جيدة لكونها آمنة ومتطورة، ولكي تحصل على تأشيرة إقامة دائمة يتطلب ذلك أن يكون دخللك الشهري قدره 1000 دولار، وإيداع مبلغ 5000 دولار في أحد البنوك البنمية.



-المكسيك

المكسيك بها أماكن كثيرة آمنة تماما ومليئة بالمناظر الطبيعية الرائعة، وتعد وجهة مميزة لبدء حياتك بعد الحصول على تأشيرة "FMM" في أي مطار أو موقع الحدود، وسيكلفك ذلك 21 دولارًا وتكون صالحة لمدة 6 أشهر، وبعدها يمكنك تجديدها مرارًا دون حد لتكرارها.

-نيكاراجوا

نيكارجوا مازالت تتمتع بجمالها السحري، وكل ما تحتاجه للحصول على إقامة دائمة هناك، هي إثبات أن دخلك الشهري 600 دولار.



- باراجواي

باراجواي من أسهل البلاد للحصول على تأشيرة إقامة دائمة فيها، كل ما تحتاجه هو أن يكون لديك حسابًا بنكيًا به 4000 دولار أمريكي.



- بلجيكا

إحدى أصغر البلدان في شمال أوروبا، وتتميز بالعديد من المناطق الجذابة المليئة بالهندسة المعمارية المذهلة، والطبيعة الساحرة، وللتمتع بإقامة دائمة في بلجيكا، كل ما تحتاجه هو الحصول على وظيفة هناك، فهذا يسهل عليك الكثير من التعقيدات والمعاناة التي تتطلبها إجراءات الإقامة.



-بليز

تقع بليز بين المكسيك وجواتيمالا، وهي بلدة صغيرة في الحجم ولكنها مليئة بالجمال والمناظر الطبيعية الخلابة، وكي تحصل على الإقامة الدائمة هناك كل المطلوب منك هو أن تعيش عامًا واحدًا فقط داخلها، ثم يمكنك بعدها تقديم ورق الهجرة إليها وستحصل عليه بكل سهولة.

ويمكنك الحصول على تأشيرة الزيارة لمدة 30 يومًا، والاستمرار في تجديدها كل شهر حتى تصل إلى هناك لمدة 50 أسبوعًا، برسوم تقدر بنحو 1000 دولار.



- كوستاريكا

تتميز كوستاريكا بمنتجعاتها الصحية العالمية وشواطئها الرائعة، وإذا رغبت في الانتقال للعيش فيها، فكل ما تحتاجه للحصول على تأشيرة إقامة دائمة هي وظيفة داخل البلد، وتبلغ تكلفة الإقامة هناك لزوجين نحو 2500 دولار.