شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل/ الكشف عن قائد عظيم سوف يحطم كل مشاريع الإمارات في اليمن" الاسم + صورة" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - عاجل/ الكشف عن قائد عظيم سوف يحطم كل مشاريع الإمارات في اليمن" الاسم + صورة"

قال سياسي يمني، ان الحكومة الشرعية، لن تسقط أبداً ولن يرحل الرئيس هادي، مؤكدا ان فخامة الرئيس سيبقى صخرة لتحطيم المشاريع الإماراتية في اليمن. ------------------------------------ شاهد ايضا : • "اولئك الأميرات يعشن حياة جنسية صاخبة للتغلب على الملل".. وكالة دولية تفتح الصندوق الاسود لفضائح اميرات الخليج ..«شاهد تقرير بالاسماء والصور» • عـــــاجـــــل : سقوط طائرة امير قطر مساء اليوم ووفاة الشيخ تميم بن حمد بن خليفة .. شاهد صور اولية للحطام • شاهد كيف ظهر .. فضيحة مدوية للحارس الشخصي الجديد للملك سلمان في اول ظهور رسمي ..«فيديو» Advertisements • عاجل/ الكشف عن قائد عظيم سوف يحطم كل مشاريع الإمارات في اليمن" الاسم + صورة" • شاهد فيديو واضح الدقة يكشف حقيقة ظهور الامير السعودي المعزول محمد بن نايف والقيود على قدميه • القبض على أميرة قطرية تمارس الجنس الجماعي مع 7 رجال في لندن .. وصحيفة "الفايننشال تايمز" تنشر تفاصيل وصور واسم الاميرة ...شاهد ------------------------------------- وأضاف الصحفي اليمني، انيس منصور، في إشارة لمليشيا الانتقالي، كانوا يطالبون بدولة وانفصال والآن يريدون رحيل هادي وشرعيته لسواد عيون عيال زايد. واوضح منصور، في تغريده على منصات المواقع المفتوحة" تويتر" هكذا العبودية والتعميم الواصل لهم من مكتب بن زايد. وقال الصحفي اليمن، ان مليشيا الانتقالي وابواق الإمارات عملوا هشتاج رائج بالذباب ودافعين عليه فلوس لأنهم مش واثقين بأنفسهم. وختم تغريدته بالقول: لن تسقط الشرعية ولن يرحل هادي، مشيرا إلى ان الرئيس هادي صخرة ستتحطم على يده مشاريع الإمارات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل/ الكشف عن قائد عظيم سوف يحطم كل مشاريع الإمارات في اليمن" الاسم + صورة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.