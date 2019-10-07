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عدن - ياسمين عبدالعظيم - عـــــاجـــــل : سقوط طائرة امير قطر مساء اليوم ووفاة الشيخ تميم بن حمد بن خليفة .. شاهد صور اولية للحطام

تداول ناشطون على السوشال ميديا اخبارا تتحدث عن سقوط طائرة امير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة اليوم الاحد اثناء توجهه إلى تركيا . وزعمت تلك الاشاعة ان طائرة امير قطر تعرضت لخلل فني ، وفقد طاقمها القدرة على التحكم بها ، وتحطمت بعد اقل من ساعة على اقلاعها من الدوحة ، ونشر الناشطون صورا لطائرة قطرية تشتعل بالنيران وزعمو انها طائرة اميرة قطر بعد سقوطها . ------------------------------------ شاهد ايضا : • "اولئك الأميرات يعشن حياة جنسية صاخبة للتغلب على الملل".. وكالة دولية تفتح الصندوق الاسود لفضائح اميرات الخليج ..«شاهد تقرير بالاسماء والصور» • عـــــاجـــــل : سقوط طائرة امير قطر مساء اليوم ووفاة الشيخ تميم بن حمد بن خليفة .. شاهد صور اولية للحطام Advertisements • شاهد كيف ظهر .. فضيحة مدوية للحارس الشخصي الجديد للملك سلمان في اول ظهور رسمي ..«فيديو» • عاجل/ الكشف عن قائد عظيم سوف يحطم كل مشاريع الإمارات في اليمن" الاسم + صورة" • شاهد فيديو واضح الدقة يكشف حقيقة ظهور الامير السعودي المعزول محمد بن نايف والقيود على قدميه • القبض على أميرة قطرية تمارس الجنس الجماعي مع 7 رجال في لندن .. وصحيفة "الفايننشال تايمز" تنشر تفاصيل وصور واسم الاميرة ...شاهد -------------------------------------

هذة الاشاعة التي انتشرت مساء اليوم سرعان ما افتضحت واتضح انه لا أساس لها من الصحة ، وان امير قطر لم يغادر الدوحة ، وبعد تتبع مصدر الإشاعة اتضح انها من حسابات اماراتية ارادو من خلالها خلط الاوراق . كما اتضح ان الصورة المتداولة هي لطائرة قطرية فعلا اسقطها حلف الناتو في منتصف العام 2017م اثناء توجهها الى ليبيا حسب ما نشرته وسائل الاعلام في ذلك الوقت .

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