شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالمجيد عبدالله على السرير الأبيض يفجع الجماهير بعد تدهور حالته الصحية .. و ”مجيديات” موسم الرياض صارت ليلة حزينة.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد كيف يمشي الأمير المعزول محمد بن نايف والقيود على قدميه ؟ .. ‘‘فيديو مؤثر‘‘ نجل عادل إمام يفاجأ بجثمان طفلته داخل حقيبة .. وكلمات مؤثرة لعمها رامي ”تهز” انستجرام (صورة)

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