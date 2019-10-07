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صنعاء - ياسمين الخيامي - الانتقالي يرفع راية التحدي في وجه الرئيس هادي ويرفض تنفيذ القرار الجمهوري والكل مرعوب لأن المواجهة القاتلة قد تندلع في اية لحظة والدماء ستسيل للركب

2019/10/07 الساعة 02:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )



رفض مدير أمن محافظة سقطرى المقال علي الرجدهي الانسحاب من مقر الشرطة رغم انتهاء المهلة المحددة له امس الأحد.

وقالت مصادر مطلعة إن مدير أمن سقطرى المقال المدعوم من الإمارات علي الرجدهي رفض الانسحاب من مقر قيادة الشرطة في مدينة حديبو عاصمة المحافظة رغم انتهاء المهلة التي منحتها قيادة القوات السعودية له للمغادرة على أن يسلم الختم الرسمي لـ”فايز طاحس” مدير الأمن المعين حديثا من قبل الرئيس عبد ربه منصور هادي.

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وكانت قيادة القوات السعودية قد طالبت بهذه المهلة بعد اقتحام الرجدهي للمبنى برفقة قوات من الحزام الأمني المدعومة إماراتيا.

وكان المقترح السعودي يقضي كذلك بانسحاب القوات المدعومة إماراتيا من جميع حواجز التفتيش المستحدثة في سقطرى، وتسليمها لقوات الأمن التابعة للسلطة المحلية، وتسليم المركز لمدير الأمن الجديد فائز طاحس المعين حديثا من قبل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

كما تضمن المقترح الانسحاب من جميع حواجز التفتيش المستحدثة من قبل القوات المدعومة إماراتيا وتسليمها لقوات الأمن التابعة للسلطة المحلية.

وفي وقت سابق الجمعة أحكم الجيش اليمني سيطرته على مدينة “حديبو” مركز جزيرة سقطرى بعد ساعات من مهاجمة مجاميع مسلحة تابعة لـ”المجلس الانتقالي الجنوبي” المدعوم إماراتيا مقارا أمنية بالمدينة في محاولة للسيطرة عليها.