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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل ..اول رد فعل سعودي على انسحاب القوات السودانية من اليمن والملك سلمان يصدر هذا القرار العاجل والخارجية السعودية تصدر البيان رقم ( 1 )

2019/10/07 الساعة 12:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

بتوجيهات مباشرة من الملك سلمان اعلنت الخارجية السعودية انها ستدعم السودان عن طريق الاستثمارات بالاضافة الى السعي في المحافل الدولية لرفع اسمه من لائحة العقوبات .

قالت الخارجية السعودية اليوم الأحد إن المملكة تعمل على إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، إلى جانب إقامة عدد من المشاريع الاستثمارية الطموحة في السودان. وذكرت الخارجية في بيان على صحفتها الرسمية في موقع" تيوتير" أن "الملك سلمان يعقد مباحثات رسمية مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك". -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: Advertisements -------------------------------------------------------------------------------------------------- وتابعت الخارجية السعودية "تعمل المملكة على رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، وإقامة عدد من المشاريع الاستثمارية الطموحة، وتجويد المشاريع القائمة". كما أشارت الخارجية إلى أن"يسعى السودان إلى دعم المملكة في المحافل الدولية، وإزالة اسمه من قائمة الإرهاب، وتهيئة بيئة الاستثمار". هذا واستقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، صبيحة اليوم الأحد، رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في أول زيارة خارجية مشتركة لهما منذ تكوين هياكل السلطة الانتقالية في السودان في أغسطس/ آب الماضي. وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، "عقد الملك سلمان جلسة مباحثات رسمية مع البرهان وحمدوك، وقد أبدى خادم الحرمين الشريفين، في مستهل المباحثات تمنياته لجمهورية السودان الشقيق دوام الاستقرار والإزدهار". وكان قائد لواء الحزم الثاني السوداني، المشارك ضمن قوات التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن، قد حدد موعد انتهاء مهام القوات السودانية في اليمن. وقال العميد الركن حافظ التاج، قد اعلن في وقت سابق في مقابلة مع موقع "سبتمبر نت" الناطقة باسم الجيش اليمني، إن القوات السودانية ستغادر اليمن "بعد تحقيق النصر وهزيمة المشروع الإيراني في اليمن"، مضيفا أن "القوات المشتركة التي تحارب إلى جانب إخوانهم اليمنيين سوف تكون نواة لجيش عربي قوي يمتلك تجارب قتالية عالية".

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