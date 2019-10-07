دورة تدريبية لـ 60 ضابطا وصف من منتسبي الشرطة في محافظات إقليم سبأ

دشنت شرطة محافظة مأرب، اليوم الأحد، دورة تدريبية في مجال التوجيه المعنوي والعلاقات العامة؛ لعدد 60 ضابطاً وصف ضابط من منتسبي الشرطة في محافظات إقليم سبأ (مأرب - الجوف - البيضاء) والتي تتزامن مع احتفالات الشعب اليمني بالأعياد الوطنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر.

ووفق شرطة مأرب، في بيان لها على صفحتها في "الفيس بوك"، فقد أشار مدير عام شرطة محافظة مأرب، العميد عبدالملك المداني؛ إلى أن هذا العام مثل عاما استثنائياً في مجال التدريب والتأهيل لكافة أفراد الأمن بالمحافظة.

وأكد المداني، أهمية وجود إعلام أمني، وتوجيه معنوي قوي وهادف، يقوم بدوره في رفع معنويات الأفراد في المواقع والفروع والأقسام، وإبراز النجاحات والإنجازات في مختلف الوحدات الأمنية.

وأضاف أن هذه الدورة التخصصية فرصة لإدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي بشرطة المحافظة؛ للاستفادة وتطوير قدراتهم في مواجهة الشائعات والأكاذيب التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار والأجهزة الأمنية في محافظة مأرب خاصة وبقية محافظات إقليم سبأ من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية.

