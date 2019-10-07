ضبط كميات كبيرة من الحشيش المخدر بمأرب في طريقها للحوثي

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الإثنين 7 أكتوبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365 - مأرب
ضبطت، قوات الأمن في محافظة مأرب، اليوم الأحد، كميات من المواد المخدر في طريقها صنعاء.
وتمكن أفراد نقطة “الرقع” التابعة لكتيبة الحماية باللواء 13 مشاة الواقعة بين محافظتي مأرب والبيضاء من كشف وضبط كمية الحشيش البالغة 50 كجم، كانت على متن سيارة نوع “برادو” موديل 2007 .
واستعان سائق السيارة بامرأة كانت معه في السيارة حيث وضع الحشيش تحت أقدامها للتمويه على نقاط التفتيش ،إلا أن يقظة أفراد النقطة مكنتهم من العثور على عليها .
وشهدت تجارة المخدرات رواجا كبيرا في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة، منذ انقلابها على الحكومة الشرعية.
ويتعاطى عناصر جماعة الحوثي الذين يتم تحشيدهم الى جبهات القتال، الحشيش المخدر التي يصرف لهم من قبل المشرفين بشكل علني ومنتظم مما يتسبب في إدمانهم عليها، وتأثر على حالتهم الذهنية وتدخلهم في حالة من عدم المبالة.
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