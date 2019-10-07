شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن مصير وزير الدفاع بحكومة الحوثيين بعد تعرض منزله لوابل من الرصاص والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر محلي بصنعاء، اليوم الأحد، عن تعرض منزل وزير الدفاع بحكومة مليشيا الحوثي، اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، لوابل من الرصاص في مسقط رأسه بمنطقة خولان جنوب العاصمة.

وأوضح المصدر المقرب من اللواء العاطفي- فضل عدم ذكر اسمه- الذي ينتمي إلى قرية بني عاطف – عزلة حضر – بمديرية جحانة التابعة لمحافظة صنعاء، لـ”المشهد اليمني” أن “منزل العاطفي تعرض لوابل من الرصاص ولم يكشف المصدر عن تواجد العاطفي في المنزل من عدمه “.

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وأضاف المصدر أن العاطفي كان قد أستقبل عدد من أصدقائه خلال الأسبوع الماضي بعد عودته من محافظة صعدة .

وأكد المصدر أن الاتهامات تم توجيهها إلى أسرتين من خولان بسبب تأييدها للحكومة اليمنية الشرعية بينما يذهب آخرون أبعد من ذلك ويرجعونها إلى تصفيات داخل أروقة المليشيا الحوثية .

جدير بالذكر أن العاطفي كان يشغل قائد ألوية الصواريخ منذ مطلع عام 2013م، وقامت المليشيا بتعيينه وزير للدفاع في حكومتهم غير المعترف بها منذ العام 2016.