[الإثنين 7 أكتوبر 2019م] - جدول رحلات "الخطوط الجوية اليمنية" - (المواعيد وخطوط السير)

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يزيد بن سلمان - شبوة - مواعيد إقلاع رحلات طيران اليمنية الإثنين 7 أكتوبر 2019.

وجاءت رحلات الطيران المقرر انطلاقها كالتالي:

رقم الرحلة :609.

خط الرحلة : القاهرة- عدن.

الإقلاع : 02:00 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهرة) الوصول: 06:45 صباحا.

رقم الرحلة :648.

خط الرحلة :عدن- عمان.

الإقلاع : 07:45 صباحا. الوصول: 11:00 ظهرا.

رقم الرحلة: 649.

خط الرحلة : عمان- عدن.

الإقلاع : 12:00 ظهرا. (توقيت عمان) الوصول: 15:30 عصرا .

رقم الرحلة :506.

خط الرحلة :عدن- جده.

الإقلاع : 16:30 مساءا. Advertisements الوصول: 18:30 مساء.

رقم الرحلة: 507.

خط الرحلة : جده- عدن.

الإقلاع : 20:00 مساءًا . (توقيت جده) الوصول: 22:00 مساء.

رقم الرحلة :608.

خط الرحلة : عدن- القاهرة.

الإقلاع : 23:00 مساءًا. الوصول: 01:30 فجر اليوم التالي الثلاثاء الموافق 08 أكتوبر.

رقم 607.

خط الرحلة : القاهرة- سيئون.

الإقلاع : 04:00 فجرا. (توقيت القاهرة) الوصول: 0830 صباحا.

رقم الرحلة :606.

خط الرحلة : سيئون- القاهرة.

الإقلاع : 09:30 صباحا. الوصول: 12:15 ظهرا.

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