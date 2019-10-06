قوات التحالف العربي المشترك في المهرة تنقل المواطنين العالقين جواً

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الأحد 6 أكتوبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365 - المهرة
لبت قوات التحالف العربي المشترك في محافظة المهرة طلب من قيادة السلطة المحلية ممثلة بالشيخ راجح سعيد باكريت محافظ المحافظة، وسيّرت، الأحد، أول رحلة طيران لنقل المواطنين العالقين من أبناء محافظة سقطرى، وذلك من مطار الغيضة الدولي إلى حديبو عاصمة الارخبيل، في استجابة عاجلة لنداء الواجب والإنسانية.
وبلغ عدد المسافرين في الرحلة الأولى (108) من أصل (529) مواطن هم من كبار السن والأطفال والأسر تقطعت بهم السبل ولم يتمكنوا من العودة إلى محافظتهم بحراً بسبب اضطراب البحر وحلول موسم الخريف وإغلاق الحركة أمام وسائل النقل البحرية على أن يتم ترحيل العدد المتبقي تباعاً عبر رحلات أخرى.
وتقدمت السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالمحافظ الشيخ راجح باكريت بجزيل الشكر والتقدير والعرفان لقائد قوة الواجب 804 في مطار الغيضة العميد أحمد العصلاني ونائبه العقيد عبدالله الشهراني لسرعة استجابتهم لنداء الاخوّة والإنسانية وتعاونهم في تسيير رحلات جوية مباشرة إلى سقطرى لنقل العالقين من أبناء الارخبيل في المهرة من الرجال والنساء وكبار السن والاطفال.
وأكد وكيل محافظة المهرة الشيخ صالح محمد عليان بأن السلطة المحلية تولي أبناء سقطرى اهتمام كبير وتعتبرهم جزء لا يتجزأ من المهرة وتربطهم علاقات أخوية تاريخية واجتماعية قديمة.
مشيداً بحرص الأخ محافظ المحافظة الشيخ راجح باكريت على سرعة نقل أبناء سقطرى ومتابعته المستمرة وتوجيهاته بهذا الشأن.
وكان وكيل محافظة المهرة الشيخ صالح عليان التقى قبل أيام بمكتبه بالأمين العام للمجلس المحلي بالعاصمة حديبو بمحافظة سقطرى الأستاذ عبدالحليم محمد عبدالله.
حيث رحب الوكيل بالأمين العام، مثمنا اهتمام السلطة المحلية بالمحافظة بالعلاقات الأخوية بين المحافظتين، وناقش اللقاء بعض القضايا المتعلقة بأبناء المحافظتين وسبل تقوية أواصر الروابط بين ابناءها الممتدة لعشرات السنين.
كما ناقش الأمين العام مع الوكيل فتح مكتب تنسيق بين المحافظتين في محافظة المهرة.
وبدوره وجه الوكيل بفتح مكتب التنسيق بين المحافظتين المهرة وسقطرى لتقوية أصول الترابط وفتح آفاق كثيرة للتعاون بينها.
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