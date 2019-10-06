نقابة الصحفيين بعدن تدين ممارسات الإخوان القمعية ضد إعلاميي شبوة

الأحد 6 أكتوبر 2019

نقابة الصحفيين

كتب الخليج 365 - عدن

استنكرت نقابة الصحفيين بعدن الاعتداءات القمعية والتعسفية التي اقدمت عليها مليشيات حزب الاصلاح بحق الصحفيين والمراسلين في محافظة شبوة من خلال اختطاف بعض المراسلين ومصاردة معدات ومقتنيات لبعض الصحفيين في مدينة عزان.



وعبرت نقابة الصحفيين بعدن عن ادانتها واستنكارها الشديدين للمارسات القمعية والتعسفية التي ارتكبتها مليشيات حزب الاصلاح في مدينة عزان بمحافظة شبوة واقدامها على اختطاف الصحفي صالح مساوى واقتياده الى جهة مجهولة اثناء ممارسته لعمله في تغطيته الصحفية لجرائم القتل الوحشي للمواطنين العزل الذي تظاهروا سلميا في مدينة عزان بمحافظة شبوة للمطالبة بعودة قوات النخبة واستعادة الامن والامان الذي كانت توفره اثناء توليها زمام تأمين المحافظة قبل ان تأتي مليشيات الاصلاح القادمة من مارب وتنشر الفوضى والانفلات في المحافظة.

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كما عبرت نقابة الصحفيين بعدن عن تضامنها المطلق مع الصحفي محمد الربح الذي تسببت الاعتداءات السافرة لمليشيا حزب الاصلاح واستخدام العنف المفرط تجاه المتظاهرين العزل بفقدانه لكاميرته وبعض مقتنياته اثناء مزاولته لعمله في نقل وقائع الاحداث في عزان .

وأكدت نقابة الصحفيين بعدن عن توثيقها لكل الجرائم والانتهاكات التي تمارس بحق الصحفيين والمراسليين الجنوبيين مشيرة الى انها بصدد رفع كل تلك الانتهاكات والممارسات القمعية بحق الصحفيين للمنظمات الدولية المعنية بحفظ حقوق الصحفيين والعمل على حثها على إصدار إدانات تحمل الجهات المعتدية كافة المسئولية عن تلك الانتهاكات التي طالت الصحفيين والمراسلين في الجنوب.

كما دعت نقابة الصحفيين كافة المنظمات الحقوقية والانسانية المحلية والدولية للتضامن مع الصحفيين الجنوبيين والتعبير عن ادانتهم لتلك الممارسات القمعية والاصطفاف مع حق الانسان في التعبير عن رايه وحقه في ممارسه نشاطه الصحفي السلمي المكفول في كل الاعراف والمواثيق والقوانين الدولية.