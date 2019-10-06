شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : اجتماع عاصف بين بن سلمان والرئيس هادي قبل قليل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نقلت صحيفة عدن الغد عن مصادر لم تسمها ان اجتماعا مطولا ضم الرئيس عبدربه منصور هادي ونائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان في الرياض مساء امس السبت واستمر لساعات. وبحسب مصادر صحيفة عدن الغد فقد عقد الاجتماع بمقر اقامة الرئيس هادي وكرس لمناقشة اتفاف سلام محتمل في عدن. جديد "الخليج 365": Advertisements اشارت المصادر الى ان الطرفين حسما عدد من نقاط الاختلاف التي كانت عالقة في الاتفاق.

وقالت الصحيفة انها اجرت اتصالاتها حيث قال مصدر حكومي ان التوقيع على الاتفاق ربما يتم خلال ايام لكن مصدرا حكوميا اخرا مقربا من الرئاسة نفى صحة الاقتراب الى تفاهمات تفضي الى توقيع اتفاق السلام هذا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ورد الان : اجتماع عاصف بين بن سلمان والرئيس هادي قبل قليل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.