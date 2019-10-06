عاجل : تسريب من داخل اجتماع جدة ..اتفاق نهائي بين الانتقالي وشرعية هادي ...تفاصيل الاتفاق

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عدن - ياسمين التهامي - كشف الاعلامي في قناة ابوظبي الاماراتية جابر محمد عن آخر المستجدات حوار جدة بين المجلس الانتقالي والشرعية . وقال جابر في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على “تويتر”: ان هناك شبه توافق في جدة أو بالأصح سيكون هناك توافق. جديد "الخليج 365": Advertisements واضاف جابر محمد ان التوافق قد لا يعجب البعض ولكنه لن يريح الطرف الآخر. واكد ان الدرس الأهم الذي سيخرج به الجميع أن القرارات السياسية لن تكون بالبندقية. واختتم قائلا “ان التحولات الكبرئ في اي مجتمع لن تكون بقرارات فردية بل يتطلب لانجاحها خلق مناخات سياسية محلية والقليمية.

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