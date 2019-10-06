شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : تسريب مقطع فيديو لأمراء سعوديين حضروا عزاء قاتل اللواء الفغم ...لن تصدق من هم "اسماء + فيديو"... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة استقبال والد قاتل اللواء عبد العزيز الفغم لأمراء سعوديين قدموا لتقديم عبارات العزاء والمواساة.

جديد "الخليج 365":

Advertisements

ويظهر في المقطع، مشعل ممدوح آل علي، والد الجاني وعضو مجلس الشورى السعودي السابق، وهو يتحدث عن ملوك المملكة السعودية المتعاقبين، مشيرا إلى أن كل واحد منهم ترك بصمته في البلاد.

وتناقل مغردون على "تويتر" مقطع فيديو آخر يظهر لحظة تقديم الأمير نواف بن طلال الرشيد واجب العزاء لوالد الجاني.

يذكر أن قاتل الفغم، الحارس الشخصي السابق للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، هو صديقه ممدوح بن مشعل آل علي، الذي أطلق النار عليه خلال زيارة منزل صديق مشترك بجدة.