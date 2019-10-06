شكرا لمتابعة خبر عن عاجل وردنا الان .. سرقة مالية ضخمة تصعق الإماراتيين .. والملايين من الدراهم تتطاير بالهواء والمارة يتسابقون لجمعها في شوارع دبي .. شاهد القصة التي هزت الإمارات !! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - فوجئ المارة بشارع في إمارة دبي، بتطاير وتناثر كميات ضخمة من الأوراق النقدية، حسب ما ذكرته صحيفة محلية.

وقالت صحيفة "أربييان بيزنس" الصادرة في الإمارات، الأحد، إنّ المارة في شارع المطينة بدبي، وجدوا أنفسهم أمام دراهم تتطاير في الشارع.

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وحسب القصة التي روتها الصحيفة، فإنّ الشرطة حاولت إنقاذ حقيبة أموال سرقتها عصابة آسيوية، تحتوي على مبلغ يُقدّر بمليون و700 ألف درهم في شارع المطينة بدبي، وتمكّن الجناة من اقتناص جزء من المبلغ ولاذوا بالفرار.



وتمكّنت الشرطة من إلقاء القبض عليهم لاحقاً، ولكن جزءاً كبيراً من المبلغ تطاير في الشارع.

ووفق الصحيفة، فقد أفاد المجني عليه في تحقيقات النيابة، بأنّه استلم مبلغ مليون و700 ألف درهم من قبل إحدى الشركات التي يتعامل معها، مقابل بضاعة قام ببيعها، من فئة ألف درهم، وحمل المبلغ في حقيبة صغيرة على ظهره، وتوجه إلى شارع المطينة بواسطة دراجته الكهربائية، قاصداً مقرّ سكنه، وأثناء عبوره الرصيف، تفاجأ بـ3 أشخاص اتجهوا نحوه من الأمام.



وقام أحد هؤلاء الثلاثة، برش حامل الحقيبة بمادة حارقة على عينيه، ووجّه له لكمة بواسطة قبضة يده أسفل العين اليسرى، فيما قام آخر بنزع الحقيبة التي تحتوى الأموال. وعندما قام صاحب الحقيبة بالإمساك به ومنعه من الاستيلاء عليها، حصل تجاذب، وتمزّقت الحقيبة، وتناثرت الأموال في الشارع.

وتشهد دبي، خلال السنوات الأخيرة، زيادة ملحوظة في الجرائم المالية والسرقات، رغم الكثافة الأمنية وكاميرات المراقبة