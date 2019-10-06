شكرا لمتابعة خبر عن شاهد بالصورة.. من وصل إلى مدينة مأرب وخرجت الجموع الغفيرة لتحييه! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - شهدت شوارع مدينة مأرب عاصمة المحافظة، اليوم، استقبال شعبي ورسمي لبعثة المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم الذي وصل المحافظة في رحلة العودة قادما من المملكة العربية السعودية بعد مشاركته الناجحة والمتميزة في تصفيات المجموعات لكأس اسيا للناشئين تحت سن 16 عاما، وتأهله للمرحلة الثانية من التصفيات والتي ستقام في مملكة البحرين 2020م.

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واحتشدت الجماهير الى شوارع المدينة يتقدمها مدير عام مكتب الشباب والرياضة علي حشوان ومسئولي فروع الاتحادات الرياضية بالمحافظة وعدد من قيادات السلطة المحلية، رافعة الاعلام الوطنية واللافتات المعبرة عن فرحتهم بالانجاز الكروي الذي حققه منتخب الناشئين لليمن وكل اليمنيين، والاشاده بالاداء الرائع والمتميز الذي قدموه خلال جولة التصفيات الماضية في الدوحة والتي استحقوا من خلالها التأهل بالبطاقة الثانية عن المجموعة التي ضمت الى جانب اليمن منتخبات قطر وبوتان وبنجلادش، وذلك خلف المنتخب القطري الذي احتل المركز الاول بفارق الاهداف عن منتخبنا الوطني بعد التساوي بالنقاط.

واشادت الجماهير بهذا الانجاز الكروي لمنتخب الناشئين التي اضافوها للكرة اليمنية حيث تعتبر الانجاز السابع في التأهل للتصفيات قبل النهائية لكأس اسيا للناشئين، رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن، وانعكاسها السلبي على المنتخبات اليمنية بشكل عام والاندية المحلية واللاعبين بشكل خاص.

وأعرب مدير المنتخب مثنى رازح عن فرحتهم وسعادتهم بهذا الإستقبال الرسمي والشعبي الكبير لبعثة المنتخب التي رسمت البهجة والسرور لدى اللاعبين.

هذا وقد اقيم مهرجان احتفالي قدمت فيه العديد من الفقرات الفنية والانشادية والقصائد الشعرية المعبرة عن الانجاز الذي حققه المنتخب والفرحة التي ادخلوها الى قلوب كل اليمنيين.