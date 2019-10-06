شكرا لمتابعة خبر عن عاجل: الإمارات تعزز كتائب أبو العباس بقوات عسكرية لقطع إمدادات هادي في طريق تعز عدن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي -

في إطار توسيع نفوذها في مدينة تعز ، واصلت الإمارات دعم كتائب أبو العباس الموالي لها والمصنف في قائمة الإرهاب لقطع إمدادات قوات هادي وحزب الإصلاح في طريق القريشة الرابط بين تعز ومدينة عدن.

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وقالت مصادر محلية أن كتائب أبو العباس تواصل حشد قواتها لليوم الثاني على التوالي لقطع خط القريشة -التربة، وهو الطريق البديل عن طريق هيجة العبد الرابط بين تعز وعدن.

وأوضحت المصادر أن مسلحي أبو العباس منعو مرور المركبات والشاحنات التجارية، المحملة بالمواد الغذائية والمشتقات النفطية من وإلى مدينة تعز.

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع تحشيد عسكري لقوات هادي المسنودة بحزب الإصلاح.

وتتهم حكومة الشرعية ، الإمارات بنقل المعركة إلى ريف تعز في لواء الحجرية والتربة الموقع الاستراتيجي المطل على مدينة عدن.