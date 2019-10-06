شكرا لمتابعة خبر عن مسؤول بصنعاء يتعرض لإصابة خطيرة بطلق ناري في رأسه (تفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - التوقف المفاجيء من قبل الظهر الساعة 10:30 وحتى الساعة 3:30عصرا تقريبا بمحطات شركة النفط في جميع محافظات الجمهورية التي تحت إشراف شركة النفط اليمنية بصنعاء سببه الرئيسي هو نوع من الإحتجاج قامت به شركة النفط والمسؤولين والموظفين كان بسبب إعتداء طقم

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النجدة (أمن محطة شركة النفط المحطة رقم 4 بشارع مأرب ) على مسؤول المحطة و نائبه ومندوب شركة النفط بالمحطة و تدخلهم في شؤون أعمال و إدارة المحطة وإطلاق الرصاص الحي بشكل عشوائي لغرض ترهيب مندوب الشركة بالمحطة و موظفين المحطة؛ مما تسبب في إصابة نائب مسؤول المحطة الأخ /ناظم عبدالفتاح العبسي و مندوب شركة النفط بالمحطة الأخ/ شكيب الشرجبي إثر تعرضهم للإعتداء من قبل أفراد أمن النجدة المسؤولين عن أمن المحطة .

و أصيب الأخ / ناظم عبدالفتاح العبسي في رأسه من جراء تعرضه لرصاصة كلاشينكوف و تم إسعافه للمستشفى على الفور والحمد لله حالته مستقرة حاليا.

و قد أفادت الأخبار أن قيادات النجدة بالأمانة قد ذهبت لقيادات شركة النفط اليمنية و حكمت الشركة و الموظفين المصابين؛ وعلى ضوء ذلك تم إستئناف العمل في محطات شركة النفط اليمنية

و المصابين يتقدمون بخالص الشكر للمدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية/أ. ياسر الواحدي و مدير دائرة الإستثمار بالشركة/ أ.عمار الأضرعي ونائبه/ أ.عبدالرحمن سنهوب و كافة مسؤولي دائرة الإستثمار على تحركهم الجاد لما تعرض له الموظفين بمحطة شركة النفط رقم 4 في شارع مأرب من قبل أفراد النجدة.

و الموظفين المصابين يطالبون قيادة شركة النفط اليمنية إتخاذ كافة الإجراءات و الإحتياطات اللازمة و الحازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث و الإعتداءات التي تطال الموظفين القائمين على إدارة و تسيير أعمال المحطات البترولية التابعة لشركة النفط اليمنية في كافة محافظات الجمهورية و الحفاظ على حقوق و أرواح هؤلاء الموظفين.