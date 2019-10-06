شكرا لمتابعة خبر عن اجتماع طارئ لأول مرة بين ألوية العمالقة والحزام الأمني بالعاصمة عدن وهذه أبرز القرارات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عقدت قيادات الوية العمالقة والدعم والإسناد اجتماعا في العاصمة عدن بقيادة القائد نزار الوجيه قائد اللواء الرابع عمالقة ومحسن الوالي المسؤول المالي بألوية الدعم والإسناد. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إقـــــــراء أيــضـــــا: عاجل .. كارثة جديدة تحل بأمريكا .. إنفجارات ضخمة تهز "لوس أنجلوس"(كرة نارية عملاقة تصاعدت بالسماء ثم وقع الإنفجار الضخم) وسقوط العشرات .. شاهد التفاصيل "فضيحة مدوية" هروب اميرة قطرية مقربة من تميم بن حمد ووصولها لهذه الدولة قبل قليل (تفاصيل) عاجل : فضيحة مصورة .. الأميرة "هيا" تثبت بالدليل القاطع أن زوجها "محمد بن راشد" (شاذ جنسياً) وصحيفة بريطانية تنشر التفاصيل الصادمة !! Advertisements عاجل .. الإمارات تعلن الحرب على الشرعية مجددا .. وتفجر الأوضاع عسكريا قبل قليل في شبوة وسقوط قتلى وجرحى .. مالذي يحدث !! عاجل .. بيان صادم لكل اليمنيين .. من يوم غدا الأحد سيتوقف الإنترتت في كل اليمن لهذا السبب الصادم !! (شاهد صورة+تفاصيل) عاجل : "الملك سلمان" يفاجئ الجميع ويهز المملكة بهذا القرار الصادم بشأن شقيقه "أحمد بن عبدالعزيز"و وكالة دولية مشهورة تكشف التفاصيل الصادمة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وجاء الاجتماع اليوم من أجل التنسيق بين ألوية العمالقة وبقية ألوية الدعم والاسناد لترتيب المهام الأمنية في الجنوب. كما ناقش الإجتماع خطة تحرير محافظة شبوة وبقية مناطق الجنوب الأخرى

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