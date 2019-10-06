شكرا لمتابعة خبر عن دخلت الأم فوجدتها تصرخ وعارية تمامًا والمدرس يحاول اغتصابها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجرد مدرس مصري من كل مشاعره وإنسانيته، وحاول التعدي جنسيًا على طالبته الطفلة أثناء إعطائها درسًا خصوصياً في منزلها.

قررت نيابة العاشر من رمضان التابعة لماحفظة الشرقية بمصر، بإشراف المستشار محمد القاضي المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية التحفظ على مدرس لحين ورود تحريات المباحث عن اتهام والدة طفلة له بمحاولة التعدى جنسيا على نجلتها وإنكاره للواقعة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية إخطارا من العميد عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية للمديرية ببلاغ ربة منزل ضد""إ.ع.ع" 29 عاما مدرس ابتدائي بمحاولة هتك عرض ابنتها البالغة من العمر 6 سنوات أثناء إعطائها درسا خصوصيا لها داخل المنزل.

قالت الأم في بلاغها بقسم أول العاشر من رمضان: إن المعلم حاول تجريد ابنتها من ملابسها وحاول التعدي عليها وتركها بعد أن صرخت بصوت مرتفع حتى هرعت إليها واكتشفت الواقعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المدرس وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها وإخطار النيابة العامة