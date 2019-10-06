حصري- لقاء غير معلن بين الرئيس هادي وخالد بن سلمان وانباء عن التوصل الى اتفاق(تفاصيل)

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صنعاء - ياسمين الخيامي - تحدثة صحيفة عدن الغد ان اجتماعا مطولا ضم الرئيس عبدربه منصور هادي ونائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان في الرياض مساء امس السبت واستمر لساعات. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إقـــــــراء أيــضـــــا: عاجل .. كارثة جديدة تحل بأمريكا .. إنفجارات ضخمة تهز "لوس أنجلوس"(كرة نارية عملاقة تصاعدت بالسماء ثم وقع الإنفجار الضخم) وسقوط العشرات .. شاهد التفاصيل "فضيحة مدوية" هروب اميرة قطرية مقربة من تميم بن حمد ووصولها لهذه الدولة قبل قليل (تفاصيل) عاجل : فضيحة مصورة .. الأميرة "هيا" تثبت بالدليل القاطع أن زوجها "محمد بن راشد" (شاذ جنسياً) وصحيفة بريطانية تنشر التفاصيل الصادمة !! Advertisements عاجل .. الإمارات تعلن الحرب على الشرعية مجددا .. وتفجر الأوضاع عسكريا قبل قليل في شبوة وسقوط قتلى وجرحى .. مالذي يحدث !! عاجل .. بيان صادم لكل اليمنيين .. من يوم غدا الأحد سيتوقف الإنترتت في كل اليمن لهذا السبب الصادم !! (شاهد صورة+تفاصيل) عاجل : "الملك سلمان" يفاجئ الجميع ويهز المملكة بهذا القرار الصادم بشأن شقيقه "أحمد بن عبدالعزيز"و وكالة دولية مشهورة تكشف التفاصيل الصادمة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وبحسب مصادر صحيفة عدن الغد فقد عقد الاجتماع بمقر اقامة الرئيس هادي وكرس لمناقشة اتفاف سلام محتمل في عدن. اشارت المصادر الى ان الطرفين حسما عدد من نقاط الاختلاف التي كانت عالقة في الاتفاق. واجرت عدن الغد اتصالاتها حيث قال مصدر حكومي ان التوقيع على الاتفاق ربما يتم خلال ايام لكن مصدرا حكوميا اخرا مقربا من الرئاسة نفى صحة الاقتراب الى تفاهمات تفضي الى توقيع اتفاق السلام هذا.

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