شكرا لمتابعة خبر عن «فوق الركبة وصدر عار».. فنانة سعودية شهيرة تصدم السعوديين من باريس بملابس فاضحة (صور) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - فاجأت الفنانة السعودية أسيل عمران، الجميع بظهورها في عرض أزياء مؤخراً في أسبوع باريس للموضة Paris Fashion Week 2019، حيث سارت على الـCatwalkفي عرض خطف الأنظار بملابس مثيرة وصار حديث مدونات الموضة ومنصات السوشيال ميديا.

وسارت أسيل عمران على ممشى العارضات بجمبسوت سوداء أنيقة أوف شولدر بينت جمال قوامها وبشرتها، وذلك خلال عرض Le Defile L’Orealفي أسبوع باريس للموضة، حيث شاركت عدد من النجمات في العرض من بينهن اللبنانية دانييلا رحمة، بالإضافة لعدد من النجمات العالميات من بينهن كاميلا كابيو وهيلين ميرين وإيفا لونغوريا.

وأطلت النجمة السعودية الحسناء خلال حدث التعاون بين ماركتي كارل لاغرفيلد ولوريال باريس للمكياج بجاكيت مخملي أحمر مع تنورة من الجلد لتظهر أناقتها وجاذبيتها، كما أطلت في ظهور ثالث في جلسة تصوير مع عدد من العارضات بتنورة متكسرة من الجلد بلون الكاشمير والتي نسقتها مع جاكيت جلدي أسود قصير ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إقـــــــراء أيــضـــــا: عاجل .. كارثة جديدة تحل بأمريكا .. إنفجارات ضخمة تهز "لوس أنجلوس"(كرة نارية عملاقة تصاعدت بالسماء ثم وقع الإنفجار الضخم) وسقوط العشرات .. شاهد التفاصيل "فضيحة مدوية" هروب اميرة قطرية مقربة من تميم بن حمد ووصولها لهذه الدولة قبل قليل (تفاصيل) عاجل : فضيحة مصورة .. الأميرة "هيا" تثبت بالدليل القاطع أن زوجها "محمد بن راشد" (شاذ جنسياً) وصحيفة بريطانية تنشر التفاصيل الصادمة !! Advertisements عاجل .. الإمارات تعلن الحرب على الشرعية مجددا .. وتفجر الأوضاع عسكريا قبل قليل في شبوة وسقوط قتلى وجرحى .. مالذي يحدث !! عاجل .. بيان صادم لكل اليمنيين .. من يوم غدا الأحد سيتوقف الإنترتت في كل اليمن لهذا السبب الصادم !! (شاهد صورة+تفاصيل) عاجل : "الملك سلمان" يفاجئ الجميع ويهز المملكة بهذا القرار الصادم بشأن شقيقه "أحمد بن عبدالعزيز"و وكالة دولية مشهورة تكشف التفاصيل الصادمة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «فوق الركبة وصدر عار».. فنانة سعودية شهيرة تصدم السعوديين من باريس بملابس فاضحة (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخبر 21 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.