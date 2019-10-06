شكرا لمتابعة خبر عن إنسحاب إماراتي سعودي في الجنوب ام إعادة تموضع (تفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي -

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بعد يوما واحد من وصول اكثر من 100 مدرعة إماراتية حديثه إلى ميناء الزيت بميناء عدن للمجلس الانتقالي الإماراتي ، وعودة ثلاثة الوية عسكرية من قوات العمالقة الموالية لأبوظبي من الساحل الغربي إلى عدن وأبين ، شهدت المحافظات الجنوبية تحركات إماراتية سعودية مفاجئة اليوم ، ووفقا لمصادر عسكرية فأن قوات إماراتية بدأت الانسحاب من عدن مركز سيطرة قوات الانتقالي المدعوم من ابوظبي اليوم بصورة مفاجئة ،

وبالمثل غادرت قوات سعودية بتعزيزات عسكرية كبيرة محافظة شبوة مركز سيطرة قوات حكومة هادي المدعومة من الرياض ، وذكر متحدث عسكري جنوبي ان القوات الإماراتية انسحب من مدينة عدن ، إلا ان تلك التحركات لاتزال غامضة فهل ستنتقل تلك القوات إلى الرياض وابوظبي ام ستعيد تموضعها في المحافظات الجنوبية والساحل الغربي .

وقال المتحدث العسكري باسم قاعدة العند الجوية، ماهر عبدالحكيم الحالمي ، في صفحته بالفيس بوك ، أن القوات الإماراتية العاملة ضمن التحالف العربي بدأت إجلاء قواتها من عدن ، وكانت قوات كبيرة من الوية العمالقة قد عادت أمس السبت من الساحل الغربي الى عدن .

في حين افادت مصادر محلية في عدن ان القوات الإمارات بدأت سحب اليات عسكرية ثقيلة ومدرعات ومدافع والدبابات إلى ظهر سفينة عسكرية ترسو بميناء الزيت .

ولم يعرف ان كانت التحركات الإماراتية مغادرة نهائية لعدن أم إحلال قوات أخرى او تنوي الانتقال إلى المخا .

وفي نفس الاتجاه غادرت امس قوات سعودية محافظة شبوة ومعها آليات عسكرية ضخمة تشمل أطقم ومدرعات ودبابات باتجاه وادي حضرموت .

مراقبون افادوا ان التحركات السعودية والإماراتية تأتي في إطار التنسيق بين البلدين في تبادل الأدوار , ومحاولة الضغط على حكومة هادي والإنتقالي لتمرير صيغة الاتفاق السعودي الإماراتي الذي يكرس الانقسام في مناطق جنوب اليمن