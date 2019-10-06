عاجل .. الإمارات تعلن الحرب على الشرعية مجددا .. وتفجر الأوضاع عسكريا قبل قليل في شبوة وسقوط قتلى وجرحى .. مالذي يحدث !! 

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صنعاء - ياسمين الخيامي - هاجمت قوات الانتقالي، الأحد،مواقع للجيش التابع للحكومة حيث شنت هجمات جديدة على مواقع الجيش” في شبوة.



وذكرت مصادر محلية وقبلية أن الهجوم الأول وقع في مرخة حيث شنت “قوات المجلس” هجوماً مكثفاً على نقطة تذوب، الواقعة غرب مدينة عتق. وشهدت النقطة مواجهات وصفت بالعنيفة، أصيب على أثرها قائد موقع قوات هادي ونقل للعلاج في مارب.

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وفي مديرية رضوم شنت مجاميع من أنصار الانتقالي هجوماً آخر على نقطة بمفرق رضوم، مما خلف قتلى وجرحى.



وبحسب المصادر فإن المواجهات استمرت لساعات، وأن سيارات إسعاف هرعت إلى النقطة، ونقلت قتلى وجرحى من الجيش الى مارب وتأتي هذه الهجمات في إطار مسلسل تصاعدي لجأ اليه الانتقالي، بعد خسارته المحافظة رسمياً، بهزيمة النخبة على أيدي قوات هادي، الشهر الماضي.