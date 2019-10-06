شكرا لمتابعة خبر عن تطورات خطيرة في عدن.. انسحاب للجيش السوداني ومؤشرات لإندلاع مواجهات ومعركة مصيرية بين الإنتقالي والشرعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي -

انسحبت قوة من الجيش السوداني في عدن إلى وجهة غير معلومة بالتزامن مع انسحاب قوات العمالقة من الساحل الغربي ووصولها إلى عدن.

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وأعلن المتحدث العسكري لقاعدة العند الجوية، ماهر عبدالحكيم الحالمي، أن القوات السودانية انسحبت من عدن.

وأشار الحالمي في منشور على صفحته بموقع “فيسبوك” إلى انسحاب القوات السودانية من عدن دون أن يورد تفاصيل أخرى.

وتعد انسحاب القوات سودانية في هذا التوقيت تطور لافت وينذر بمعركة مصيرية في جنوب اليمن بين القوات الشرعية ومليشيات الانتقالي المدعومة من الامارات.

وسبق ان انسحبت قوات اماراتية من عدن وتلا الاعلان انقلاب المجلس الانتقالي في عدن.

ويشارك الجيش السوداني بقوات كبيرة ضمن التحالف العربي في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية.