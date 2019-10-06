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عدن - ياسمين التهامي - بن سلمان يقوم بزيارة سرية لمقر هادي لاقناعة باتفاق لعدن نصته السعودية

نقلت صحيفة عدن الغد عن مصادرها ان اجتماعا مطولا ضم الرئيس عبدربه منصور هادي ونائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان في الرياض مساء امس السبت واستمر لساعات.

وبحسب مصادر صحيفة عدن الغد فقد عقد الاجتماع بمقر اقامة الرئيس هادي وكرس لمناقشة اتفاف سلام محتمل في عدن.

اشارت المصادر الى ان الطرفين حسما عدد من نقاط الاختلاف التي كانت عالقة في الاتفاق.

واجرت عدن الغد اتصالاتها حيث قال مصدر حكومي ان التوقيع على الاتفاق ربما يتم خلال ايام لكن مصدرا حكوميا اخرا مقربا من الرئاسة نفى صحة الاقتراب الى تفاهمات تفضي الى توقيع اتفاق السلام هذا.

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