شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل...قصف مدفعي وجوي على صعدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خاص Advertisements قصف التحالف العربي اليوم مواقع في كتاف بمحافظة صعدة ،كما شن قبل قليل غارات على منطقة قدم بمديرية الصفراء وحسب مصدر محلي فقد قصف التحالف منطقة القدم بغارتين .

وشهدت المناطق الحدودية بمديرية رازح قصف بالقذائف المدفعية من قبل القوات السعودية.

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