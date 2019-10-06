شكرا لقرائتكم خبر عن توقف مطار سيئون لهذا السبب الفاضح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن مصدر مسؤول بمطار سيئون الدولي، اليوم الأحد، عن توقف حركة الرحلات الجوية من مطار سيئون ليوم غد الاثنين.



وبحسب المصدر فإن عملية التموين بوقود الطيرن الواصل من محافظة عدن توقفت منذ ما يقارب الـ20 يوما.

Advertisements وقال المصدر" إن الخطوط اليمنية تبذل جهودا للحد من توقف حركة الطيران والتغلب على المشكلة عبر تزويد الطائرات بالوقود من مطار بيشة بالسعودية أو من جيبوتي.



وتتكرر مشكلة نقص وقود الطيران الواصلة لمطار سيئون خلال الفترة الماضية، بسبب توقف التموين من المصدر بعدن، لأسباب تنوعت بين عدم تسديد المديونية وأسباب غير معلنة.



وشهد مطار سيئون بوادي حضرموت شرقي اليمن، منذ سيطرة مليشيات الانتقالي المدعومة إماراتيا، زيادة في الرحلات الجوية وإدخال خطوط جديدة في المطار كان آخرها تدشين رحلات الشحن للطرود عبر المطار.

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