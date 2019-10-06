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عدن - ياسمين التهامي - "صورة"واضحة للطائرة الإيرانيه التي تم إسقاطها قبل قليل في شمال اليمن واسم المنطقة التي سقطت فيها

أعلن الجيش اليمني قبل قليل إسقاط طائرة مسيرة إيرانية الصنع شمال محافظة حجة. وقال مصدر عسكري في بيان، أوردته قناة (العربية) الإخبارية مساء اليوم الأحد،" إن الطائرة المسيرة كانت في مهمة استطلاع، بحسب موقع سبتمبر التابع لوزارة الدفاع اليمنية. Advertisements وتعد هذه الطائرة هي الثامنة التي يعترضها الجيش الوطني في سماء المناطق المحررة في محافظة حجة منذ مطلع العام الجاري، وغالبيتها طائرات مفخخة تم إطلاقها باتجاه أحياء سكنية.

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