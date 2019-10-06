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عدن - ياسمين التهامي - مالذي دار في غرفة مغلقة بين الحوثيين وبريطانيا وعمان؟

قال الناطق باسم جماعة الحوثي، ورئيس وفد الجماعة المفاوض، محمد عبدالسلام، ان وفد جماعته التقى اليوم الأحد بالسفير البريطاني لدي اليمن "مايكل آرون" في العاصمة العمانية مسقط.



وأضاف عبدالسلام في بيان له، مساء اليوم الأحد، أنه خلال اللقاء جرى مناقشة آخر المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية.



وتابع "جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الملفات الهامة على الصعيد الإنساني والسياسي وافاق التهدئة العسكرية في ظل المبادرة التي أعلنها رئيس ما يسمى المجلس السياسي مهدي المشاط قبل أسبوعين".



وخلال اللقاء استعرض ممثل برنامج وزارة التنمية الدولية البريطانية في اليمن آشلي سيرنجي موجزا عن المشاكل التي تواجه عمل بعض المنظمات في صنعاء وسبل المعالجات المطلوبة بما يسهم في ايصال المساعدات الى كل المستفيدين.



وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية العمانية، إن الوزير "يوسف بن علوي"، استقبل، سفير المملكة المتحدة لدى اليمن "مايكل آرون" وبحث معه الأزمة في اليمن.



وكان "آرون" قال في تصريح صحفي سابق، إن العملية السياسية اليمنية لازالت "هشة" وتحتاج إلى تعزيز الخطوات الإيجابية التي يقوم بها جميع الأطراف باتجاه السلام.

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وبحث وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي اليوم الأحد، مع سفير المملكة المتحدة لدى اليمن مايكل ارون افاق الحل السياسي في اليمن وسبل دفع الأطراف اليمنية إلى التوصل إلى حل سلمي ينهي معاناة اليمنيين.



وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيان مقتضب في حسابها الرسمي على تويتر، إن وزير الدولة للشؤون الخارجية يوسف بن علوي استقبل اليوم سفير المملكة المتحدة لدى اليمن مايكل ارون.