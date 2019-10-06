الاكثر مشاهدة - إضاءة برجي خليفة وإيفل باللون الوردي لهذا السبب (صور)

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عدن - ياسمين التهامي - للتوعية بخطورة سرطان الثدى، تم إضاءة برج خليفة بالإمارات وإيفل بفرنسا باللون الوردى ، لدعم مبادرة منظمة الصحة العالمية لمواجهة هذا المرض . ونشر لودوفيك بوى، السفير الفرنسى فى دولة الإمارات، صورا لبرجى إيفل وخليفة، وهما باللون الوردى دعما لشهر أكتوبر الذى حددته منظمة الصحة العالمية لمرض سرطان الثدى . Advertisements ​​​​​​ ​​ ​​​​​​​​​​ وحددت منظمة الصحة العالمية ، شهر أكتوبر للتوعية من سرطان الثدى فى كل دول العالم، حيث تقديم الدعم اللازم للتوعية من خطورته والكشف المبكر عنه، وتزويد المصابين بالرعاية المختلفة.

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