الاكثر مشاهدة - مراهقة تتميز عن نساء العالم كله بهذه الصفة الأنثوية الفريدة وتدخل موسوعة غينيس .. ومفاجأة بشأن جنسيتها (صور)

شكرا لقرائتكم خبر عن مراهقة تتميز عن نساء العالم كله بهذه الصفة الأنثوية الفريدة وتدخل موسوعة غينيس .. ومفاجأة بشأن جنسيتها (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حصلت الشابة المراهقة الهندية نيلانشي باتيل، من ولاية «جوجارات»، على لقب صاحبة أطول شعر في العالم بعد أن أدرج اسمها في موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية.

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ويبلغ طول شعر « نيلانشي باتيل» حتى الآن 170 سم، ولفتت باتيل، أن لها تجربة سيئة مع مصفف شعر عندما كان عمرها 6 سنوات، قائلة، قصصت شعري، بعد أن خضعت لتصفيفه بشكل سيئ للغاية، لذا قررت عدم قص شعري بعدها، وكان عمري 6 سنوات.

وأضافت « باتيل»، التي يلقبها أصدقائها بـ«ريبونزل»، نسبة الى الكارتون الشهير ريبونزل أو «أميرة القصر» صاحبة أشهر وأطول شعر، أن والديها يؤيدان قرارها، لكن الناس يعتقدون أنني أواجه الكثير من المشاكل مع شعري، لكني في الحقيقة ليس لدي مشاكل، فأنا ألعب الرياضة وكل شيء في حياتي يسير بشكل طبيعي، أنا محظوظة بشعري، مشيرة إلى أنها تغسل شعرها مرة واحدة في الأسبوع ويستغرق شعرها نصف ساعة لتنشيفه وساعة لتسريحه وتساعدها والدتها في تمشيط شعرها.

واختتمت الهندية « نيلانشي باتيل » كلامها قائلة، « إنها تصف شعرها في جديلة طويلة أو تلفه وتربطه فوق رأسها عندما تذهب إلى حفلة أو عند لعب كرة الطاولة، وهكذا تشعر بالراحة، نافية أن يكون لديها أي نية لتقصير الشعر في المستقبل القريب».

وحطمت الفتاة الهندية الرقم القياسي العالمي، في موسوعة جينيس لطول شعرها الذي يبلغ طوله 5 أقدام و 7 بوصات أي 170,5 سنتيمترا.



