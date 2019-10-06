الاكثر مشاهدة - عــــــــاجل : مقتل الحضرمي بطريقة بشعة على أيدي مسلحين حوثيين..شاهد اول صورة

شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل : مقتل الحضرمي بطريقة بشعة على أيدي مسلحين حوثيين..شاهد اول صورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفاد مصدر محلي، في منطقة العود بمديرية النادرة شرق محافظة إب، بتصفية شيخ قبلي، الليلة الماضية، على أيدي مسلحي ميليشيا الحوثي.

Advertisements

​​​​​​

​​

​​​​​​​​​​

ونقلت قناة"يمن شباب " عن المصدر قولة : إن مسلحين من ميليشيا الحوثي اقتحموا إحدى قرى منطقة العود واقتادوا الشيخ " أحمد مصلح الحضرمي" -أحد مشايخ قبائل العود- على متن طقم بالقوة، قبل أن يقوموا بتصفيته خارج المنطقة.

وأشار المصدر إلى قيام المسلحين بإعدام الحضرمي على متن الطقم بعد مشادة كلامية نشبت بينه وبين المسلحين أثناء اعتقاله.

وعن دوافع الجريمة، قال المصدر إن المسلحين الحوثيين اقتحموا القرية بحجة وجود إطلاق نار في أحد الأعراس، لكنه تطور لاحقاً إلى تصفية شيخ قبلي، ما يرجح أن مخطط تصفيته معد سلفاً.

وبحسب المصدر فإن الحادثة لقيت استنكار مجتمعي كبير ما ينذر بتوتر في المنطقة التي شهدت قبل أيام مواجهات مسلحة مع المليشيا الانقلابية أدت إلى مقتل وإصابة عدد من المسلحين الحوثيين ومقتل ثلاثة من أبناء المنطقة واختطاف آخرين.