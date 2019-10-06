الاكثر مشاهدة - 10 أطعمة متوفرة لدى الجميع تحافظ على الكبد وتجعله بصحة جيدة..تعرف عليها

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أطعمة متوفرة لدى الجميع تحافظ على الكبد وتجعله بصحة جيدة..تعرف عليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يعتبر الكبد من أهم الأعضاء الضرورية للجسم، فهو يتساوى في الأهمية مع القلب. ويعدّ المسؤول عن العديد من العمليات الحيوية داخل الجسم، من بينها المساعدة على نقل الفضلات، وتفتيت الدهون في الأمعاء الدقيقة أثناء عملية الهضم. وللحفاظ على صحة الكبد من الأمراض، قدّمت اختصاصية التغذية سارة شقير أهم عشرة أطعمة تساعد على تنظيف الكبد من السموم، أهمّها: أولاً- الأفوكادو: يساعد الجسم على انتاج مادة "الغلوتاثيون" الضرورية لنشاط الكبد. Advertisements ​​​​​​ ​​ ​​​​​​​​​​ ثانياً- الشاي الأخضر: يحتوي على سلسلة طويلة من المواد المضادة للأكسدة. ثالثاً- الجزر: يحتوي على البيتا كاروتين الفعّال في تحسين وظيفة الكبد. رابعاً- عصير البندورة: يستطيع امتصاص السموم من مجرى الدم بكميات مرتفعة. خامساً- التفاح: غني بمادة "البيكتين" الفعّال في تنظيف الكبد. سادساً- المعكرونة السمراء: تحتوي على فيتامين "ب" الذي يعزز من صحة وسلامة الكبد. سابعاً- الثوم: ينشط إنزيمات الكبد. ثامناً- العقدة الصفراء: تساعد الكبد على تنقية الدم من السموم. تاسعاً- الملفوف: يطرد المواد الضارة خارج الجسم عبر الكبد. أخيراً- الغريب فروت: مصدر ممتاز للفيتامين "سي" الذي يحلل المواد المسرطنة خارج الجسم.

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