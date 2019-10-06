الاكثر مشاهدة - ابن سلمان يباغت الرئيس هادي إلى مقر إقامته في الرياض ويجبره على حسم هذه الملفات الحساسة (تفاصيل)

شكرا لقرائتكم خبر عن ابن سلمان يباغت الرئيس هادي إلى مقر إقامته في الرياض ويجبره على حسم هذه الملفات الحساسة (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حسم لقاء ثنائي جمع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ونائب وزير الدفاع السعودي، عددًا من النقاط العالقة حول اتفاقية بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.

ونقلت صحيفة عدن الغد، عن مصادر لم تسمها "ان اجتماعا مطولا ضم الرئيس عبدربه منصور هادي ونائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان في الرياض مساء امس السبت واستمر لساعات".

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وقالت الصحيفة إن الاجتماع عقد بمقر اقامة الرئيس هادي وكرس لمناقشة اتفاف سلام محتمل في عدن.

اشارت المصادر الى ان الطرفين حسما عدد من نقاط الاختلاف التي كانت عالقة في الاتفاق.

واجرت عدن الغد اتصالاتها حيث قال مصدر حكومي ان التوقيع على الاتفاق ربما يتم خلال ايام لكن مصدرا حكوميا اخرا مقربا من الرئاسة نفى صحة الاقتراب الى تفاهمات تفضي الى توقيع اتفاق السلام هذا.