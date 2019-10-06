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عدن - ياسمين عبدالعظيم - شاهد كيف ظهر .. فضيحة مدوية للحارس الشخصي الجديد للملك سلمان في اول ظهور رسمي ..«فيديو»

ظهر اليوم الأحد العميد سعد بن مسفر القحطاني، مرافقًا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، خلفًا لحارسه الشخصي، اللواء عبدالعزيز بن بداح الفغم، الذي قتل الأسبوع الماضي على يد صديقه خلال شجار تخلله إطلاق نار في جدة بحادثة صدمت المجتمع السعودي.

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وفي وقت سابق أشارت حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية إلى أن رئاسة الحرس الملكي السعودي قررت تعيين سعد بن مسفر بن بداح القحطاني قائدًا لقوة الحرس الخاص خلفًا للواء عبدالعزيز الفغم.

وظهر القحطاني اليوم برفقة العاهل السعودي، خلال استقباله وفدًا سودانيًا، ضم رئيس المجلس السيادي، اللواء عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحكومة عبدالله حمدوك.