شكرا لقرائتكم خبر عن نجوى كرم تدلي بشهادتها عن ”خيانة” اصالة لزوجها .. شاهد ماذا قالت وأثارت جنون طليق أصالة ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت أصالة جدلا كبيرا في السنوات الماضية منذ طلاقها من أيمن الذهبي وزواجها بطارق العريان.

وعادت الصحافة من جديد لتتساءل : هل أحبت أصالة طارق العريان وهي على ذمة زوجها؟ .

قد يهمك ايضاً:

عاجل : ألوية للعمالقة توجه صفعة للامارات وتنهي حلم الانفصاليين ومصادر تكشف عن الجبهة الجديدة التي انتقلت إليها بعد الانسحاب

مذيع الجزيرة جمال ريان ينشر ”صورة مثيرة” لجمال خاشقجي مع ابن سلمان ويفجر مفاجأة مرعبة عن حدث سيهز السعودية قريبا !(شاهد)



بعد هذه الخطوة الخطيرة.. الامارات تحسم أمرها أخيراً وتقرر بدء المواجهة العسكرية المباشرة ضد قوات الشرعية في اليمن !!



عاجل : انشقاق قائد عسكري كبير اليوم ووصوله إلى وسط مدينة تعز وبحوزته طقم عسكر وسلاحه الكلاشينكوف!



عاجل : صدور قرارات ”انقلابية” جديدة تتضمن تعيين نائب لرئيس الوزراء ومستشار للرئيس ومحافظ لهذه المحافظة (الاسماء+ المناصب)



الكشف عن تفاصيل الوساطة السعودية التي أنهت التمرد المسلح المدعوم إماراتيا في جزيرة سقطرى اليمنية..!



مصادر دبوماسية: توافق لدى قيادة الشرعية والتحالف على تعيين هذه الشخصية لرئاسة الوزراء خلفا لمعين عبدالملك..! (الاسم)



عاجل : الامارات تستعد لتفجير الوضع عسكرياً في خمس محافظات يمنية خلال الساعات القادمة..! (اسماء المحافظات + تفاصيل)



عاجل : شاهد أول صورة واضحة للطائرة التي تم إسقاطها قبل قليل في شمال اليمن واسم المنطقة التي سقطت فيها



عاجل : عقوبات دولية على البنك المركزي اليمني وبنك التضامن الاسلامي ومصرف الكريمي.. وهذه هي التهمة الموجهة لهم..!



شاهد.. عقاب جديد تفرضه ”زينبيات الحوثي” على طالبات المدارس بصنعاء.. تمزيق البنطلون وقص الشعر (صوره)



عاجل .. تطورات عسكرية مفاجئة.. : القوات السودانية تنسحب من عدن وسط بوادر اندلاع معركة مصيرية بين الشرعية والامارات





شرط اماراتي جديد قد يقضي الى الأبد على حوار جدة بين الشرعية والامارات



هذا القائد الكبير يعتزم تحطيم المشاريع المشبوهة للإمارات في اليمن



شاب عاشق يقطع أذان وأصابع عشيقته ويضعها تحت الاريكة بعد أن رفضت طلبه الجنوني .. شاهد كيف أصبحت ؟



Advertisements

مفاجأة مزلزلة : مجتهد يكشف عن تحركات خطيرة لـ قبيلة مطير للانتقام على تصفية ابنها اللواء الفغم .. ومحمد بن سلمان يتحرك بسرعة



شاهد : أمير سعودي يتعرض لحادث سير مروع ويوجه رسالة مفاجئة للملك سلمان وولي عهد الأمير محمد بن سلمان ”فيديو مؤثر”

لأول مرة .. تركيا تفجر مفاجأة من العيار الثقيل وتكشف كيف تم التخلص من جثة ” خاشقجي ” والسفير العتيبي يفاجئ بن سلمان



وأخيرًا : رئاسة أركان الجيش تفجر مفاجأة مزلزلة عن محاولة اغتيال الملك سلمان .. وتكشف المتورطين ودور اللواء الفغم



مفاجأة غير مسبوقة في محاكمة الداعية المعتقل سلمان العودة.. وأنباء عن تدخل ”الملك سلمان”



”شاهد” شقيقا ناصر القصبي يحدثان ضجة في السعودية والخليج.. أحدهما نسخة عنه ”فيديو مذهل” هز مواقع التواصل



شاهد : بعد طلبها الزواج من الأمير الوليد بن طلال.. صفاء سلطان تلتقي زوجته.. وهذا ما صنعته بها الأميرة وأعطتها ”العقاب” اللازم

ضبط كومة عملاقة من الذهب (13 طن) ومبالغ نقدية مهولة تصل (37 مليار دولار) داخل قبو منزل لسياسي بالحزب الشيوعي الصيني..! (فيديو)





سما المصري تفجر موجة غضب شديدة وتهز ”انستجرام” بآخر ظهور لها في هذا المكان على طريقتها ”الخاصة” .. شاهد



رغد صدام حسين ”تهز” العراق والعرب بكلمات موجعة وتنشر ”فيديو مؤثر” للبطل الراحل وهو ينزف على الأرض .. شاهد

مفاجأة مزلزلة وردت الآن من السعودية : مقتل ضباط كبار في القصر ومصير مرعب ل بن نايف وأخرين وبن سلمان يضرب بيد من حديد

شاهد كيف أصبحت الفنانة أليسا بعد خضوعها لعملية جراحية لإزالة الانتفاخ والورم من أحد أطرافها ؟ .. ”صورة” تهز مواقع التواصل



10 أغراض شخصية خاصة بك.. إياك أن تعيرها لأي شخص.. تعرف عليها

المغرد السعودي الشهير ”مجتهد” ينشر تسريبات جديدة حول زيارة ابن سلمان للحدود اليمنية والقيام بهذا الأمر العاجل..ماذا يحدث؟





في الحقيقة أجابت أصالة نفسها على هذا السؤال في برنامج ” نيشان ” في وجود طارق العريان؛ حيث قالت: أنا اتمنيت وأنا بصور أغنية يا مجنون أن طارق يكون حبيبي وبعدين زوجي، وكنت مرتبطة بالفعل.

وخرج أيمن الذهبي في العديد من المقابلات ومن بينهما مقابلة مع وفا ء الكيلاني ليشير إلى أن زوجته أحبت العريان وهي على ذمته؛ إلا أنه أيضًا فجر مفاجأة وهي أنه كان يضرب أصالة ، فقال إنه ضربها مرتين أو ثلاث مرات؛ لأنها تعلي صوتها عليه.

واتهم الذهبي أيضًا العريان في تصريح تلفزيوني بأن العريان يطمع في الشهرة؛ لذلك تزوج أصالة فقط.

وعلى جانب أخر عندما سؤلت نجوى كرم عن الأغنية التي تفضلها لأصالة ، قالت: بحب أغنية يا مجنون لأنها كانت تحب حينها طارق العريان وهذا ما ظهر في الفيديو كليب.