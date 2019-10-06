شكرا لمتابعة خبر عن بعد فضيحة انسحاب القوات الاماراتية ..الانتقالي يدق ساعة الصفر والحزام الامني يصدر البيان رقم (1) ويعلن جاهزيته للحسم ( 3 صور ارعبت القادة العسكريين للشرعية ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - بعد فضيحة انسحاب القوات الاماراتية ..الانتقالي يدق ساعة الصفر والحزام الامني يصدر البيان رقم (1) ويعلن جاهزيته للحسم ( 3 صور ارعبت القادة العسكريين للشرعية )



ناقشت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي في اجتماعها الدوري صباح اليوم الأحد برئاسة اللواء أحمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية القائم بأعمال رئيس المجلس المستجدات السياسية المتزامنة مع حوار جدة الذي يدور بين المجلس الانتقالي والحكومة الشرعية.

وشهد الاجتماع مناقشة نتائج الاجتماع الاستثنائي للهيئة الإدارية للجمعية الوطنية والتي تضمنت عدداً من القرارات والتوصيات لخطة عمل المجلس بمختلف هيئاته، وتم الاستماع للتقرير التحليلي الشهري للأحداث والمستجدات على الساحة الجنوبية وما شهدته خلال سبتمبر الماضي، كما أستعرض القائم بأعمال رئيس المجلس أنشطة هيئة رئاسة المجلس خلال الفترة الماضية والمستجدات السياسية.

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وفي سياق متصل أعلنت كتيبتي حزم 1 وحزم 2 الجاهزية القتالية للدفاع عن العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة من أي تهديدات تطالها سواءً عبر مليشيات الحوثي أو ما أسمتهم مليشيا الإخوان التي تحاول اجتياح الجنوب.

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حيث كشفت الكتيبتين عن جاهزيتهما خلال زيارتين أجرتها قيادات من إدارات ألوية الدعم والإسناد إلى موقعي الكتيبتين في معسكر بئر أحمد ومعسكر بحلس بمنطقة العلم شمالي عدن.

وتكون الوفد الذي زار كتيبة حزم 2 من كل مدير دائرة الشؤون القانونية المستشار ماجد الطويل وعادل الصانبي نائب مدير الدائرة الصحية ويونس البكري نائب مدير دائرة العلاقات العامة والمهندس بكيل العليان نائب مدير تقنية المعلومات.

وخلال الزيارة شدد المستشار الطويل على أفراد كتيبة حزم 2 على ضرورة التقيد بالواجبات والمهام وسرعة تنفيذها والحرص على الحفاظ على الممتلكات العامة ورفع حالة التأهب الأمني لمواجهة أي خطر كون موقعهم العسكري يعتبر البوابة الشرقية لعدن.

فيما تكون الوفد الذي زار كتيبة حزم 1 من النقيب بشير ناصر نائب مدير التوجيه المعنوي وماجد الجحوشي نائب مدير دائرة القوى البشرية وتم خلال الزيارة مشاهدة عرض عسكري مهيب إقامته كتيبة حزم 1 فيما أكد النقيب بشير ناصر خلال كلمته التي ألقاها على أفراد الكتيبة ضرورة الالتزام بتوجيهات القيادة وحسن التعامل مع المواطنين ونقل صورة طيبة عن الأجهزة الأمنية.

من جانبه أكد قائد الكتيبة أحمد محمود جاهزية الكتيبة وأن أفرادها في أهبة الاستعداد لتنفيذ أي مهام تؤكل للكتيبة من قيادة المجلس الانتقالي وألوية الدعم والإسناد.