شكرا لمتابعة خبر عن قرار جمهوري يطيح بالجنرال الاحمر ووزير الدفاع المقدشي وما حدث يوم الخميس الماضي قصم ظهر الرئيس هادي وأحرجه امام التحالف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - قرار جمهوري يطيح بالجنرال الاحمر ووزير الدفاع المقدشي وما حدث يوم الخميس الماضي قصم ظهر الرئيس هادي وأحرجه امام التحالف

قالت مصادر رئاسية ان الرئيس هادي غاضب اشد الغضب مما يجري في الجبهات على الحدودو اليمنية وفرار بعض الافراد والضباط والعودة الى صنعاء وتسليم انفسهم للحوثيين .

واشار المصدر ان هادب عبر عن غضبه خلال اتصاله بالقادة العسكرين قائلا ان ما يحدث في الجبهات يحرج الشرعية امام التحالف وان نائب الرئيس علي محسن الاحمر ووزير الدفاع المقدشي لا يسيطرون على الامور بشكل جيد.

وتوقع المصدر ان يعفي الرئيس هادي الجنرال الاحمر من منصبهنظرا لكبر سنه اما المقدشي فلم يحقق اي نجاحات لا في الشمال ولا في الجنوب .

جاء ذلك بعد ان وصل إلى العاصمة صنعاء، يوم الخميس،الماضي أحد الضباط، بعد اعلان انشقاقه عن صفوف التحالف السعودي الإماراتي.

وقال نائب رئيس مايسمى مجلس الشورى، عضو لجنة المصالحة الوطنية، محمد ناصر البخيتي، في منشور على حسابه في “فيس بوك” :” تشرفت اليوم بلقاء النقيب “عبدالله مرزاح النعماني” من ذمار وصاب العالي.وأوضح البخيتي، أن النقيب “عبدالله النعماني”، كان يعمل في عمليات الكتيبة الرابعة التابعة لما يسمى بـ”اللواء الثالث عروبة” بجبهة الملاحيظ جيزان.

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وبحسب البخيتي، فقد وجه النقيب النعماني، النصيحة لبقية المخدوعين في جبهة الحدود، بالعودة لحضن الوطن وترك الجيش السعودي يواجه مصيره.