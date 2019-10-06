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عدن - ياسمين التهامي - ورد الآن: بوادر انفراج أزمة الحجرية .. تفاصيل حصرية

جهينة يمن -خاص

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عودة قائد المقاومة الشعبية في الحجرية فؤاد الشدادي الى تعز بعد غياب دام (9) اشهر نتيجة الصراع الداخلي في المحافظة لمناقشة المبادرة التي أطلقها قبل فترة.

وأكد مراقبون أن هناك مؤشرات ايجابية تلوح في الأفق بإستجابة بعض الأطراف الرئيسية للمبادرة والوقوف عليها وأول مهام يقوم بها الشدادي هو نزع فتيل الأزمة في الحجرية .

جدير بالذكر أن حل هذه الأزمة جاءت بعد تكليفه من قائد المحور في تعز مع لجنة لتهدأة الوضع في التربة وتسليم المتهمين الى ادارة امن الشمايتين وتحت مسؤلية الامن الخاص واشراف النيابة العامة بحسب الاجراءت القانونية والاختصاص المكاني لوقوع الجريمة.