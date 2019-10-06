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عدن - ياسمين التهامي - الغيضة: الإدارة العامة لتنمية المرأة مستمرة بحملتها الموسعة للتوعية بسرطان الثدي بكلية العلوم التطبيقية والإنسانية وكلية التربية

جهينة يمن: لميس الأصبحي.

برعاية الشيخ راجح سعيد باكريت محافظ المهرة، عقد اليوم بكلية التربية وكلية العلوم التطبيقية والإنسانية بالعاصمة الغيضة بحضور د. عادل كرامة معيلي عميد كلية التربية م. المهرة،د. فائز جمعان بن مركب عميد كلية العلوم التطبيقية والإنسانية م. المهرة، د.عادل باسدس نائب العميد لشؤون الطلاب ،أ.لبنى صالح كلشات مدير عام الإدارة العامة لتنمية المرأة بالمهرة، أ. إنتصار عوض مبارك مدير عام مكتب تنمية المراة بالغيضة، ندوة توعوية لفتيات الجامعة ضمن الحملة الموسعة التي تنفذها الإدارة العامة لتنمية المرأة بالمهرة التي بدأت من (1_اكتوبر_2019) وتستمر حتى العاشر من أكتوبر تزامنا مع الشهر الوردي الذي يعد شهر التوعية بسرطان الثدي حول العالم.



الحملة التثقيفية الموسعة ضمت عدد من المديريات بالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان ومكتب التربية التعليم بالمهرة،جأت تحت عنوان(توعيتك الأن تعني الأمان ) هدفها الأساسي التوعية بمرض سرطان الثدي ومكافحته تشارك فيها نخبة من الطبيبات الاخصائيات بأمراض النساء بمستشفى الغيضة المركزي.



تناولت الندوة التعريف بمرض السرطان وتأثيره على حياة المريضة نفسيا وجسديا، وأعراض سرطان الثدي الأولية ومسبباته و أهم العوامل المساعدة لظهور المرض وطرق الوقاية وكيفية الفحص الذاتي والسريري.

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و في الندوة أعطيت للحاضرات معلومات وإرشادات ومجموعة من المطويات حتى تحقق الحملة مزيدا من الوعي و النصائح المستفادة منها، أعقب ذلك فتح مجال النقاش والاسئلة حول كيفية الفحص الذاتي.



من جهتها قالت د.خديجة خميس آل فارس استشارية أمراض نساء وتوليد أن التوعية بين أوساط النساء بسرطان الثدي ضرورية لتفادي اكتشاف حالات متاخرة مصابة بالسرطان على مستوى عام سببها قلة الوعي وجهل المريضة بالمرض والأعراض التي لا تظهر مباشرة أضف إلى ذلك تقليل الخوف والهلع لدى النساء تجاه المرض و من منه يتم تجنب الإصابة بنسب قليلة.

و أشارت د. هدى سالم بافقاس أخصائية نساء وتوليد إلى ضرورة تنبه المراه للعادات الصحية منها التغذية والرياضة واهميتهما في تقليل نسبة الإصابة بالسرطان.



بدورها أوضحت الاخصائية في أمراض النساء د. ابتسام السعدي أن الكشف المبكر للسرطان يسهم في زيادة نسبة الشفاء من هذا المرض الذي يعد أكثر السرطانات شيوعا بين النساء.