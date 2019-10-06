شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : تركيا تفجر مفاجأة مدوية وتكشف تفاصيل جديدة عن عملية التخلص من جثة "خاشقجي" والسفير... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت صحيفة "صباح" التركية، شهادة لشاهد جديد وهو أحد موظفي منزل القنصل السعودي يوضح فيها كيف تم التخلص من جثة الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.

ونقلت الصحيفة المقربة من الاستخبارات التركية، عن الموظف العامل في منزل القنصل السعودي بإسطنبول، قوله: إن "فريق اغتيال خاشقجي استعان به لإشعال الفرن الحجري الذي استخدم لإحراق جثته".

وأشار الموظف في شهادته إلى أن فريق الاغتيال حاول أكثر من مرة إشعال الفرن الحجري لكنه فشل في ذلك، ما اضطرهم للاستعانة به من أجل إنجاز المهمة.

وقال الموظف: "لاحظت عند قدومي لمنزل القنصل أن أعضاء فريق الإعدام كانوا في غاية العصبية، وأنهم كانوا لا يتبادلون الكلام بينهم بل يتفاهمون بالإشارات والنظرات".

وتابع بقوله: "ولدى معاينة الفرن أدركت أنه لا يشتعل بسبب إغلاق فتحة التهوية الخلفية، فقمت بفتحها وأشعلت الفرن، وساعدني أحد أعضاء فريق الإعدام ومدّني بالحطب للإسراع بالإشعال، ثم طُلِبَ مني الخروج من منزل القنصل بعصبية ظاهرة".

يذكر أنه تم الكشف عن استخدام فرن داخل منزل القنصل السعودي بإسطنبول حرقت فيه أجزاء جثة خاشقجي، ونشرت شهادة العامل الذي بنى الفرن بمواصفات محددة بطلب مباشر من "العتيبي" في خطوة بدت وكأنها مفاجئة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

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